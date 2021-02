Maltempo: Chiavari, 2 auto bloccate in sottopasso allagato

(ANSA) - CHIAVARI, 10 FEB - Gran lavoro questa mattina alle alba per il distaccamento dei vigili del fuoco di Chiavari e della polizia municipale a causa delle piogge torrenziali durate tutta la notte, con forte vento dai quadranti meridionali. Due autovetture verso le sei sono rimaste intrappolate nel sottopasso a fianco del fiume Entella a quell'ora in piena è esondato nei pressi della foce per la concomitanza della mareggiata. Fortunatamente il livello della acqua ha consentito agli incauti automobilisti di uscire incolumi dalle vetture poi spostate da mezzi meccanici. Lavoro dei vigili del fuoco dei mezzi del comune per alberi divelti e per una frana nell'immediato entroterra. Viabilita interrotta a Borzonasca in frazione Sopra la Croce per la caduta di un grosso masso.

(ANSA).