Glfc, nasce Centro studi Amadeo Giannini

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Nel 2020 è nato a Genova, nella sede di Genoa Liguria FilmCommission il centro studi intitolato a Amadeo Peter Giannini, padre della Bank of America di origini liguri che fece nascere le grandi produzioni di Hollywood come Biancaneve e i Sette nani di Disney, il Monello di Chaplin e i film di Frank Capra. "proprio la vision di Giannini - ha detto la presidente di Glfc Cristina Bolla - vuole esser presa a esempio dal Centro studi che intende valorizzare le professioni dell'audiovisivo e dare slancio ai giovani che hanno questa visione". L'organo direttivo e il comitato scientifico del centro studi sono costituiti da rappresentanti degli enti locali, studiosi esperti e da Anna Maria Salano Consular agency of the Usa. In questi giorni ha ufficiato la propria collaborazione anche Brian Boitano, atleta americano oro alle Olimpiadi di Calgary nel pattinaggio e star di una serie tv dedicata alla cucina italiana e ligure in particolare, che sarà ambasciatore del centro studi in America. "Il centro studi - ha detto Bolla - punta a creare un ponte tra Liguria e Stati Uniti e in particolare con Los Angeles. La realizzazione di questo centro è una delle azioni sulle quali noi puntiamo molto per promuovere il territorio la città e le imprese dell'audiovisivo.

Sarà una grande opportunità di crescita anche dal punto di vista della formazione professionale degli addetti ai lavori e di tutti coloro, soprattutto i giovani, che vorranno intraprendere una carriera in questo ambito". (ANSA).