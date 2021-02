FilmCommission, Liguria diventa set grandi produzioni

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - 2020 anno da record per Genoa Liguria Film Commission (Glfc) nonostante il Covid19 e il lungo lockdown, che ha visto la Liguria diventare set per grandi case di produzione italiane e straniere: 39 lungometraggi, 31 documentari, 23 cortometraggi, 27 videoclip, 20 trasmissioni tv e le grandi serie televisive. Tra le principali produzioni degli ultimi sei mesi le serie tv 'Sopravvissuti' prodotta da Rodeo Drive per Rai/Zdf/France Télévision, 'Blackout' (in preproduzione, Germania, prodotta da W&B Television) 'Blanca' (prodotta da Lux Vide per Rai, le cui riprese sono iniziate da poco), i film 'Il Boemo' prodotto da Dugong Films (Italia-Repubblica Ceca), Tochter, prodotto ha Heinat Film/Similar Germania, Radhe Shyan Odu Movies (India). In tutto i progetti assistiti nel 2020 sono stati 211 per 710 giornate di produzione, 9.200 giornate di lavoro e un taglio decisamente internazionale con produzioni provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Giappone, India, Svizzera, Stati Uniti e Repubblica Ceca. A cavallo tra il 2020 e il 2021 il valore delle sole produzioni maggiori supera i 20 mln di euro. A breve potrebbero partire anche le riprese della seconda stagione di Petra, la fiction di Rai1 che ha riscosso grande successo.

"Il 2021 si riconferma con un incremento delle nostra attività - ha detto Cristina Bolla, presidente di Film Commission - Abbiamo cominciato a lavorare su tante produzione, tra cui 'Blanca e 'I Sopravvissuti' per Rai ma anche la seconda stagione di Petra. La Liguria è considerata una delle regioni 'top five' maggiormente appetibili dalle grandi case di produzione non solo per film ma anche per pubblicità e videoclip". (ANSA).