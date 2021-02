Covid: in Liguria altri 7 morti, 364 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Altre 7 vittime per covid in Liguria, per un totale di 3.483 decessi da inizio pandemia. Si tratta di persone tra i 62 e i 90 anni scomparse tra l'8 febbraio e oggi, salvo un caso risalente al 30 dicembre. Sono poi 364 i nuovi casi emersi dopo 4.718 tamponi molecolari e 2.432 test antigenici rapidi, per un totale di 7.150 test, con un tasso di positività in crescita al 5,09% (4,1% il dato nazionale). E' quanto emerge dal bollettino di Regione Liguria sulla base del flusso dati tra Alisa e ministero della Salute. I ricoverati calano di 10 unità a 669, ma restano stabili a 62 i posti occupati in intensiva (ma con 3 nuovi accessi).

Nel ponente ligure 'sorvegliato speciale' gli ospedalizzati sono stabili (-1 a 127 con 8 persona in terapia intensiva in Asl1).

Sono invece 90 i nuovi contagi. 125 nuovi casi si registrano invece nell'Asl3 genovese, 32 in quella del Tigullio, 69 nel savonese e 44 nello spezzino (tra i 364 sono 4 i non residenti in Liguria). Rispetto alle vaccinazioni, hanno completato il ciclo ricevendo la seconda dose 35.039 persone (a ieri). I vaccini somministrati complessivamente sono l'84% (ad oggi).

(ANSA).