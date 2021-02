Toti, 150 mila liguri over 80 vaccinati entro maggio

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Somministrare il vaccino anti covid a 150 mila cittadini over 80 entro maggio. E' l'obiettivo per la fase 2 della campagna vaccinale indicato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa per presentare il piano della campagna vaccinale che inizierà il 12 febbraio con un 'silver vaccine day'", "Il primo giorno vaccineremo un campione rappresentativo di anziani selezionati dalle aziende sanitarie locali per poi partire con il piano di vaccinazione. - spiega - Il vaccino sarà prenotabile attraverso il Cup, le iniziative delle Asl e i non deambulanti lo riceveranno a casa. Partiamo con campagna della fase 2, sarà uno sforzo imponente". I vaccini Astrazeneca saranno somministrati agli under 55 prenotandoli attraverso i medici di famiglia e le farmacie. (ANSA).