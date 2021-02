Sampdoria, torna Gabbiadini dopo due mesi di stop

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Sorride Claudio Ranieri, dopo due mesi di stop torna in gruppo Manolo Gabbiadini. L'attaccante della Sampdoria era stato operato a metà dicembre per risolvere all'ernia inguinale che lo aveva frenato ad inizio campionato.

Oggi nella ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica con la Fiorentina Gabbiadini ha svolto col resto del gruppo il riscaldamento e la seguente esercitazione tecnica sotto forma di possessi-palla. Possibile per lui una convocazione per la gara con i toscani. (ANSA).