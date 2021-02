Festa in casa a Genova, 11 multati

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Hanno organizzato una festa in casa in barba alle restrizioni anti Covid. I residenti hanno però sentito la musica a tutto volume e hanno chiamato la polizia. Le volanti sono intervenute in piazza Embriaci, nel centro storico di Genova, e i poliziotti sono entrati nell'abitazione fermando la festa. Gli agenti hanno trovato la porta di casa spalancata e dentro numerosi giovani che hanno provato a nascondersi nelle varie stanze. Per 11 sono scattate le sanzioni riguardanti l'orario, l'assembramento e l'uso delle mascherine. (ANSA).