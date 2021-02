Dego e il Cannone di Paganini in un cd

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Lei è una delle violiniste più talentuose della sua generazione, celebrata fra le migliori concertiste del nostro tempo. Lui è in assoluto il violino più prezioso e straordinario della storia. Francesca Dego e il Guarneri del Gesù, il Cannone appartenuto a Niccolò Paganini, sono insieme in un cd (Chandos) registrato lo scorso anno che sarà presentato in prima mondiale venerdì 26 febbraio a Palazzo Tursi, Genova. Un evento che gli Amici di Paganini hanno organizzato in collaborazione con il Comune di Genova e che sarà diffuso in streaming. L'appuntamento è fissato per le 12 quando a Palazzo Tursi Francesca Dego presenterà il disco e racconterà le emozioni vissute nell'imbracciare il Cannone.

E' prevista una doppia conferenza illustrativa, per la stampa nazionale e per quella estera. (ANSA).