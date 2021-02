Covid: in Liguria altri 10 morti, 257 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - In Liguria l'epidemia da covid causa altri 10 decessi. Mentre si registrano 257 nuovi contagi, dopo 4.039 tamponi molecolari e 2.201 test rapidi, per una incidenza sui 6.240 test totali del 4,11%, sostanzialmente in linea al valore del 3,9% nazionale. Le vittime hanno una età tra i 58 e i 90 anni. In aumento di 7 unità i ricoverati in Regione, che sono 679. Resta sostanzialmente stabile il dato dei malati in terapia intensiva: sono oggi 63, dato invariato da ieri, 3 i nuovi ingressi del giorno.

Nel Ponente 'sotto osservazione' si segnala che i ricoverati in Asl1 calano di 1 unità a 128, mentre i nuovi contagi nell'imperiese sono 90. Quanto agli altri distretti sanitari, 59 sono i nuovi positivi a Savona, 79 a Genova, 3 nel Tigullio e 26 alla Spezia.

Quanto ai vaccini ne sono stati somministrati l'81% dei consegnati. 33.298 hanno già completato il ciclo vaccinale ricevendo la seconda dose. (ANSA).