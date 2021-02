Vaccini: Toti, Liguria riduce a 10% stock seconde dosi

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - "Il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri ci ha garantito che i flussi di consegna dei vaccini anti covid si sono ormai stabilizzati, perciò la Regione Liguria ha deciso di ridurre dal 20 al 10% le dosi di riserva per le seconde dosi, sperando ovviamente che i vaccini ci arrivino puntuali". E' la novità illustrata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova nel punto stampa sulla pandemia. Domani la Regione Liguria presenterà il piano di vaccinazione per la fase 2 rivolta agli over 80 residenti a casa. "Sono 95.620 i vaccini al momento consegnati alla Regione Liguria, 75.301 i somministrati, pari al 79% del volume consegnato", aggiunge. (ANSA).