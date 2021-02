Samp, Damsgaard tra migliori baby europei per assist

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Mikkel Damsgaard ancora una volta protagonista, a Benevento. il gioiellino danese si è confermato attore principale di questa Sampdoria. Per lui anche il quarto assist decisivo in campionato che ha proiettato tra i migliori a livello europeo in una speciale classifica: l'ex Nordsjælland nei top 5 campionati europei è terzo per assist forniti da giocatori nati dal 2000 in poi (ben 4). A precederlo i soli Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Sicuramente il ventenne è una nota lietissima di questa Sampdoria e lui sta ripagando sul campo la fiducia che gli ha concesso Claudio Ranieri: per lui 20 presenze per un totale di 1166 minuti giocati. E non solo 4 quattro assist, ma fino ad ora anche due reti e sei occasioni da gol. (ANSA).