Riapre alla Spezia Museo Navale Marina Militare

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Riapre da oggi al pubblico anche il Museo Tecnico Navale della Spezia, che ripercorre la storia della Marina Militare, dell'Arsenale militare e della marineria più in generale. Previsti ingressi contingentati, con un massimo di 30 persone alla volta. La sala delle Polene, dove sono esposte le sculture che si trovavano sulla prua di storiche imbarcazioni, potrà essere visibile solo attraverso una vetrata e con un video dedicato. In occasione della riapertura dopo lo stop dovuto alla pandemia sarà presentata anche una mostra dedicata all'Arsenale e al suo ideatore e progettista, Domenico Chiodo. La mostra era stata programmata per lo scorso marzo, in occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Chiodo, ma era saltata a causa del lockdown. Il museo sarà aperto, secondo quanto previsto da Dpcm, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

