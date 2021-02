In Liguria 220 positivi e 12 morti

Sono 220 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.304 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 35 sono a Imperia, 60 a savona, 94 a Genova, 7 nel Tigullio e 24 alla Spezia. Negli ospedali sono ricoverate 672 persone, 3 in più di ieri, e di queste 63 sono in terapia intensiva. La Liguria registra oggi 12 persone morte. La più giovane aveva 69 anni ed è una donna morta a Sanremo.