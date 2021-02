Ameglia Servizi: concluse indagini per sette

Hanno ricevuto notifica dell'avvenuta conclusione delle indagini preliminari 7 persone delle 9 che risultavano indagate in merito al fallimento della Ameglia Servizi Turistici Srl, la società creata nel 2003 che si occupava di ormeggi nei porticcioli di Bocca di Magra e Fiumaretta e di servizi di pubblica utilità come spazzamento strade e scuolabus. Ad uscire dalle indagini il sindaco attuale De Ranieri e l'ex sindaco Galazzo.

A ricevere la notifica invece l'ex primo cittadino e attuale assessore regionale Giacomo Giampedrone, oltre agli ex membri del Cda Armanda Chilà, Massimo Costa, Alessio Frati, Davide Santini, Pietro Piciocchi, Paolo Nocentini.

Nel 2013 l'allora presidente del Cda aveva presentato il bilancio al socio unico per l'approvazione con la proposta di coprire le perdite con riserve iscritte. Il comune commissionò una due diligence dalla quale emergeva una perdita di 1 milione e 340 mila euro, accumulata dal 2008. Fu l'allora sindaco Giampedrone a segnalare il bilancio non veritiero della società per l'anno 2013. Il Cda fu rinnovato e solo nel 2016 si arrivò allo scioglimento della società. Ma per il tribunale la società avrebbe presentato un bilancio nel 2013 non veritiero. L'ipotesi è bancarotta fraudolenta in concorso per Chilà, Costa e Frati, per gli altri l'ipotesi è bancarotta semplice. L'avviso della conclusione di indagini preliminari è firmato dalla Pm Rossella Soffio. (ANSA).