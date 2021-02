Pallanuoto:covid a Rari Nantes Imperia,squadra in quarantena

(ANSA) - IMPERIA, 07 FEB - Il match di pallanuoto femminile Rari Nantes Imperia-Como Nuoto Recoaro, valido per la seconda giornata di Serie A2 femminile girone Nord-Ovest, che avrebbe dovuto tenersi alle 16, alla piscina Cascione di Imperia, è stato sospeso per la positività dell'allenatrice della squadra imperiese, che ha comportato la quarantena per le tredici atlete della squadra. Dalla società sportiva fanno sapere, che l'allenatrice era risultata positiva al test antigienico di venerdì scorso, ma la conferma si è avuta stamattina all'esito del tampone molecolare. E' stato così deciso di mettere in quarantena tutta la squadra, rinviando il match con data da destinarsi. (ANSA).