Covid: 364 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi sale a 7,9%

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - Sono 364 i nuovi casi di positività al covid. Sono stati riscontrati a fronte di 4604 tamponi (2975 molecolari e 1629 antigenici rapidi. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 7,9%, mentre a livello nazionale la percentuale è del 5,6%. Il virus pare abbia ripreso a circolare maggiormente nell'Imperiese, con 81 nuovi casi e a Genova con 156 casi. Gli altri positivi delle ultime 24 ore sono stati riscontrati 50 nel Savonese e 43 nello Spezzino. Il totale dei positivi è 5673, 123 più di ieri.

I vaccini consegnati sono 95620, quelli somministrati 73604, il 77% e in 31026 hanno concluso il ciclo vaccinale.

I morti sono 9 con una età compresa tra i74 e gli 87 anni e portano il totale dei decessi a 3454.

Gli ospedalizzati sono stabili: 669 con 61 in terapia intensiva, complessivamente c'è un paziente in meno ricoverato.

Ma spicca il dato degli ospedali del Tigullio dove ci sono 53 ricoverati di cui 9 in intensiva con 11 posti letto occupati in più di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 3982 persone, 58 più di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 5687, erano 5709. I guariti sono 232 per un totale di 62622 (ANSA).