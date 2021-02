A Caprari risponde Keita, Benevento-Samp 1-1

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Finisce 1-1 al "Vigorito" tra Benevento e Sampdoria. I blucerchiati fanno la partita nel primo tempo, i padroni di casa passano nella ripresa e sprecano più volte il raddoppio. Sorride Caprari, che sblocca il match con il gol da ex, mentre Keita a 10' dal triplice fischio pareggia i conti nel Sannio. È Fabio Quagliarella la sorpresa di giornata.

Solo panchina per la bestia nera del Benevento - 6 gol in 7 gare contro i giallorossi - con Torregrossa e Keita a comporre la coppia d'attacco della Sampdoria. La Samp evita la sconfitta grazie a due interventi super di Audero su Lapadula. (ANSA).