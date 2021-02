Non le rinnova contratto, colf ruba valori per 4 mila euro ad anziana

Una colf di origini russe è stata denunciata a piede libero perché, al termine del contratto, ha portato via dalla casa dove era impiegata abiti e gioielli per 4 mila euro. La donna, 67 anni, era alle dipendenze di una anziana residente a Castelletto che, al termine del contratto con la colf, ha ritenuto di non doverlo rinnovare. (ANSA).