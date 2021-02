Fuoco in una casa, 4 intossicati

Nelle prime ore di questa mattina due squadre dei vigili del fuoco del Comando di La Spezia sono intervenute in via Vecchia a Ceparana nel Comune di Bolano per l'incendio di una abitazione.

L'incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al piano terra di un condominio di cinque piani. I pompieri sono entrati dalle finestre e hanno speento il rogo. Durante le operazioni di soccorso, a seguito di inalazione di fumo, quattro condomini sono dovuti ricorrere alle cure mediche del personale sanitario del 118 La Spezia, intervenuti sul luogo del sinistro.

Sul posto presenti i Carabinieri di Ceparana.