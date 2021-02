Covid: Liguria, in calo nuovi casi e ospedalizzati, 28 morti

(ANSA) - GENOVA, 06 FEB - Sono in calo, in Liguria, il numero dei nuovi casi di positività al Covid19. Secondo il quotidiano bollettino emesso da Regione Liguria sulla base dei dati flusso Alisa-Ministero, i nuovi positivi sono 276 su 3.850 tamponi molecolari e 2.526 test antigenici processati. La percentuale tra positivi e tamponi e del 4,32%. E' ancora la zona della Asl 3 Genova ad avere il maggior numero di casi (94) seguita da Asl1 Imperia (64), Asl5 La Spezia (51), Asl 2 Savona (44) e Asl4 Tigullio (19). Quattro casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria. In calo anche gli ospedalizzati che oggi sono 670, 23 in meno rispetto a ieri. 61 i pazienti in Intensiva.

Ancora alto il numero delle persone decedute: oggi ne sono segnalate 28, di età compresa tra i 48 e i 97 anni.

Le persone in isolamento domiciliare sono 130 (3.924 da inizio pandemia) mentre in sorveglianza attiva ci sono ancora 5.709 persone.

Per quanto riguarda i dati della campagna vaccinale, sui 95.620 vaccini consegnati sono state somministrate 73.237 dosi, pari al 77%. A ieri hanno completato il ciclo vaccinale con l'inoculazione della seconda dose 29.471 persone. (ANSA).