Ballano e bevono in un bar, titolare multato 3 volte in 4 mesi

La polizia della Spezia, in servizio di controllo dle territorio, ha interrotto all'interno di un noto locale di Corso Cavour una festa. Nel locale una trentina di avventori alcuni dei quali, incuranti del distanziamento sociale previsto, ballavano, mentre altri, sempre assembrati, stavano bevendo. Alla vista degli agenti alcuni clienti riuscivano ad allontanarsi, mentre altri 26 sono stati identificati, grazie anche alla presenza di pattuglie di Polizia Municipale e Carabinieri, chiamate in supporto. Gli avventori saranno tutti sanzionati per la violazione della normativa anticontagio. Nel corso dell'identificazione uno dei clienti del locale, pregiudicato di 24 anni ha danneggiato una delle autovetture della Polizia, per cui veniva accompagnato in questura, aggiungendo così alla sanzione amministrativa prevista per la violazione della normativa anti Covid anche una denuncia per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il titolare del locale è stato sanzionato con applicazione, per la terza volta nel giro di pochi mesi, della sanzione accessoria dell'immediata chiusura del locale per 5 giorni. Lo stesso infatti era già stato oggetto di chiusura a ottobre e novembre scorsi su intervento della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura. (ANSA).