Calcio: Spezia corsaro, Erlic-Gyasi rimontano Sassuolo

(ANSA) - GENOVA, 06 FEB - Una vittoria in chiave salvezza che vale tanto per lo Spezia, una sconfitta che accentua invece la crisi del Sassuolo sempre più lontano dalla zona Europa. Parte meglio la squadra di Italiano che si rende pericolosa al 16' quando Verde con un diagonale insidioso impegna Consigli che devia la palla sulla traversa. Subito dopo altra occasione per i liguri, a centro area Maggiore arresta di petto, esce Consigli, la palla carambola verso la rete, sulla linea allontana il pericolo Traorè. Nel Sassuolo c'è Berardi che va in panchina dopo oltre un mese di assenza. Al suo posto Traorè. Nello Spezia, Ricci gioca dall'inizio, Verde nel tridente con Agudelo e Gyasi. Al primo vero affondo ll Sassuolo passa con l'ottava rete stagionale di Caputo. La difesa dello Spezia è molto alta, con tre passaggi il Sassuolo si trova davanti una autostrada.

Obiang lancia Caputo che è molto reattivo, corre solitario verso la porta avversario rendendo vano il tentativo di Provedel. Al 34' il tentativo senza fortuna di Maggiore che calcia sopra la traversa. Al 37' il Sassuolo deve rinunciare a Boga che dopo uno scatto è costretto a fermarsi per un problema muscolare. Al suo posto Haraslin. Poco dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Erlic di testa anticipa tutti e firma il meritato pareggio dello Spezia. Al 41' il Sassuolo ritrova il gol, Traorè per Djuricic che batte Provedel. Ma la rete viene annullata dal Var per fuori gioco di partenza dello stesso Djuricic. Prima dell'intervallo è decisivo Provedel sulla conclusione a colpo sicuro di Traorè.

Al 10' della ripresa ancora Traorè impegna Provedel che è sempre attento. De Zerbi inizia cambiare il fronte offensivo inserendo Berardi e Defrel. Proprio quest'ultimo al 30' dal limite dell'area non inquadra la porta. Al 33' il gol vittoria dello Spezia. Ismajlj colpisce di testa, Gyasi a due passi dal porta anticipa Consigli e insacca. (ANSA).