Genoa non si ferma più, Pandev doma il Napoli

Non si ferma più il Genoa di Davide Ballardini che batte anche il Napoli per la terza vittoria consecutiva. A trascinare i rossoblù un Goran Pandev in formato vintage autore di una doppietta nel primo tempo alla quale risponde il solo Politano nella ripresa. Genoa cinico e concreto, Napoli che comanda nel gioco ma paga pegno alla sfortuna con una traversa di Petagna e un palo di Insigne.

Napoli che parte forte. La squadra di Gattuso sembra padrona del campo con il Genoa che studia l'avversario lasciandolo sfogare.

Al decimo però i rosspblù sono bravissimi ad approfittare di un errore di Maksimovic in fase di costruzione. Badelj recupera il pallone indirizzato a Demme e serve di prima intenzione Pandev in area, l'attaccante controlla e batte Ospina per il vantaggio del Genoa senza esultare.

La squadra di Gattuso dopo un primo appannamento riprende a costruire chiudendo il Genoa nella propria metà campo e sfiorando il gol prima con Lozano, conclusione da fuori, poi con Petagna che di testa colpisce la traversa dopo una punizione in area di Mario Rui.

Non basta però agli ospiti che anzi al 26' subiscono il raddoppio. Prima vera azione manovrata offensiva per il Genoa con Zajc che libera Pandev in area, dove si dimostra ancora letale battendo Ospina .

Al rientro dagli spogliatoi Genoa un po' meno coperto ma Napoli che continua a faticare e così Gattuso inserisce Insigne e Osimhen. La spinta aumenta ancora. E quando non ci arriva Perin ci pensa il palo a salvare il Genoa, come sulla girata di Insigne appena passata la mezz'ora. Ma il gol per gli ospiti arriva comunque con Politano, diagonale preciso, che sfrutta al meglio al 34' un errore del neo entrato Portanova che in area sbaglia il rinvio servendo l'avversario .

Il finale è un assedio degli ospiti con il Genoa che prova ad alzare il muro ma fatica con Elmas che grazia i rossoblù sparando alto mentre nel finale Mario Rui invoca un rigore per un contrasto con Scamacca ma rimedia solo un giallo per proteste. (ANSA).