Sanremo, Giovanna Civitillo a PrimaFestival

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Giovanna Civitillo sarà la padrona di casa di PrimaFestival, il programma che introduce il festival in onda dal 27 febbraio al 6 marzo, come ha anticipato Davide Maggio sul suo blog.

A volere "la signora Amadeus", che ha rinunciato al ruolo di inviata per la Vita in Diretta, sarebbe stato lo sponsor Suzuki.

Giovanna Civitillo raccoglie così il testimone da Gigi e Ross, conduttori della striscia lo scorso anno insieme ad Ema Stokholma. (ANSA).