Lavoro: fallisce la lavanderia industriale San Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - La proprietà della Lavanderia San Giorgio spa di San Colombano Certenoli (Genova) ha dichiarato fallimento. Lo si apprende dalla Filtem Cgil che segnala che l'azienda alle sue dipendenze, tra fissi e stagionali, aveva raggiunto quasi 60 dipendenti, per il 90% donne.

Il 9, fa sapere l'organizzazione sindacale, ci sarà un tavolo con i consiglieri regionali al quale sono stati invitati gli assessori Andrea Benveduti e Giovanni Berrino. Già domani ci sarà un incontro con le istituzioni comunali.

"Per il nostro territorio questo è un altro duro colpo e nella speranza che i tavoli di confronto portino dei risultati positivi ribadiamo con forza l'importanza economica che la San Giorgio aveva nel territorio della Fontanabuona", segnala Filtem Cgil. "Tigullio ed entroterra - aggiunge - sono zone che vivono ormai sempre più di turismo e ci auguriamo che si possano trovare nuovi acquirenti disposti a investire in una attività strettamente correlata agli esercizi commerciali e, appunto, turistici, ma che, altresì, potrebbe essere utilizzata da strutture sanitarie e ospedaliere, anche, e soprattutto, nel particolare contesto pandemico in cui ci troviamo". (ANSA).