Inaugurata 'camera degli abbracci' in rsa Pontedassio

(ANSA) - PONTEDASSIO, 05 FEB - Una 'Camera degli abbracci' ovvero uno spazio dedicato all'incontro tra gli anziani ospiti con i propri cari, è stata inaugurata, stamani, nella rsa di Agnesi di Pontedassio, nell'immediato entroterra di Imperia. La struttura è stata donata dal Rotaract Club Imperia alla Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia. Si tratta di una tenda gonfiabile posizionata all'esterno della struttura, che permetterà, in totale sicurezza, alle famiglie di riabbracciarsi dopo i lunghi mesi di isolamento che questa pandemia ha imposto.

Al termine di questa emergenza la tenda sarà impiegata dalla Croce Rossa Italiana per altre attività. "La donazione - spiega il presidente ddella Cri di Imperia, Giuseppe Giannattasio - è avvenuta nell'ambito di un progetto che i giovani del Rotaract stanno sviluppando, come inizio di una iniziativa che vorremmo estendere a livello regionale". Presente alla cerimonia, da parte del Comune, il consigliere Marco Piana appartenente alla Protezione Civile. (ANSA).