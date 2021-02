Governo: Toti, c.destra diviso sarebbe occasione persa

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - Se il centrodestra si dividesse nel sostegno al Governo Draghi "sarebbe un'occasione persa per la coalizione nel suo complesso, che intera dovrebbe diventare un interlocutore di Draghi". E' l'appello alle forze della coalizione di centrodestra fatto dal presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti in un'intervista a 'Il Secolo XIX'.

"Se non sarà possibile non sarà comunque la prima volta che, a livello nazionale, il centrodestra prende strade diverse - sottolinea Toti -. Fratelli d'Italia nacque staccandosi dal Pdl ai tempi del Governo Monti e la Lega ha provato l'esperimento giallo verde con il M5S a inizio legislatura.

Vediamo, fin qui l'unica contraria è la Meloni. Salvini non ha escluso una benevola attenzione, che potrebbe tradursi in un'astensione". (ANSA).