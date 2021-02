Ferrovie: via restyling stazione Chiavari

Rete ferroviaria Italiana (Rfi) ha avviato oggi il cantiere di restyling e abbattimento delle barriere architettoniche della stazione di Chiavari. La prima fase delle attività prevede l'innalzamento del primo marciapiede a 55 cm di altezza dal piano binari per facilitare l'accesso ai treni con percorsi e mappe tattili per le persone ipovedenti, l'installazione e attivazione del primo dei tre nuovi ascensori previsti, la riqualificazione della pensilina dell'edificio di stazione e del sottopassaggio pedonale con il ripristino dei rivestimenti esistenti e una nuova pavimentazione. Le attività proseguiranno con l'installazione degli ulteriori due ascensori, l'allargamento e la ripavimentazione del secondo marciapiede con l'inserimento di nuovi arredi, percorsi e mappe tattili.

"Un intervento davvero molto atteso dalla cittadinanza e dai pendolari che quotidianamente utilizzano la stazione ferroviaria di Chiavari - ha detto il sindaco Marco Di Capua -, una struttura storica costruita a metà del XIX secolo. Un ringraziamento va anche all'onorevole Traversi per aver reperito i finanziamenti necessari. Finalmente rispondiamo alle esigenze dell'utenza, che da anni chiedeva il restyling. E' una riqualificazione necessaria per una completa accessibilità anche per le persone con ridotta capacità motoria, nuovi ascensori e una risistemazione generale del sottopassaggio per collegare al meglio la città con il fronte mare". (ANSA).