Covid: in Liguria altre 9 vittime e 332 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - Il covid causa altre 9 vittime in Liguria - avevano tra i 62 e i 91 anni - per un totale di 3.417 decessi in regione da inizio pandemia, con 332 nuovi contagi e un numero di positivi che cresce ancora di 62 unità a 5.577. I casi emergono dopo 5.094 tamponi molecolari e 2.688 testi antigenici (7.782 i test totali), con una incidenza del 4,26%.

Ancora stabili gli ospedalizzati: sono 693 (+2) i ricoverati totali, con 62 persone in terapia intensiva (-2 da ieri, con 4 nuovi ingressi). E' quanto emerge dal bollettino di Regione Liguria sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute.

Le persone in sorveglianza attiva sono 5.491 (ieri 5.284), ben 2.226 delle quali nell'Asl1 imperiese (ieri 2.069). Tra i nuovi contagi, su 332 sono 152 su Genova, 75 su Imperia, 63 su Savona, 31 su La Spezia e 11 nell'Asl4 di Chiavari.

I vaccini somministrati sono attualmente 71.583, pari al 75% delle dosi consegnate. Stando ai dati di ieri (68.584 dosi somministrate) già 27.060 persone hanno completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose. (ANSA).