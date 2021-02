Bimbo 7 anni investito mentre attraversa a Bolzaneto

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Incidente stradale questa mattina in via Custo, davanti la stazione di Bolzaneto. Un bambino di sette anni è stato investito da una macchina mentre attraversava la strada. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice giallo al Gaslini. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi. (ANSA).