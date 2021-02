Alloggi per anziani a prezzi calmierati

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - Alloggi per anziani soli o con difficoltà abitative a prezzi calmierati. Li mette a disposizione un bando del Comune della Spezia, per il progetto Silver Housing Porta Genova. Gli alloggi, realizzati con il sostegno di Fondazione Posani, sono destinati a over 65 in base all'Isee. Il massimo di spesa prevista per l'uso dell'alloggio è di 155,25 euro. Si tratta di bilocali, in uno stabile in cui è presente anche lavanderia, stireria e spazi comuni di socializzazione. Previsto anche un servizio di monitoraggio e supporto, per favorire l'autonomia dell'anziano.

"Gli anziani sono il nostro patrimonio più grande, ma spesso, soprattutto se lasciati in solitudine, possono avere difficoltà importanti nell'affrontare la parte più fragile della loro vita.

Questo progetto vuole dare una risposta immediata dal punto di vista abitativo e sociale - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -. Silver Housing è nato prima del Covid, ma riuscire ad assegnare questi alloggi proprio durante l'emergenza e durante un momento di forte crisi economica-sociale è ancora di più una soddisfazione". Secondo l'assessore ai servizi sociali Giulia Giorgi "un primo passo per un investimento sempre più importante che come amministrazione e servizio intendiamo mettere in campo". (ANSA).