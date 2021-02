Via libera del Cts al Festival di Sanremo

Via libera dal Comitato tecnico scientifico al festival di Sanremo. Gli esperti, secondo quanto si apprende, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai che prevede lo svolgimento dell'evento senza spettatori e tutta una serie di misure riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio. Il Comitato tecnico scientifico ha espresso "apprezzamento" per la scelta di eliminare la presenza del pubblico. Gli esperti hanno però richiamato - a quanto si apprende - il rischio di assembramenti all'esterno, nelle aree limitrofe all'Ariston - ma anche in locali, alberghi, esercizi commerciali, ristoranti - che non ricadono sotto la diretta responsabilità della Rai. Di qui la necessità di "implementare" misure di sicurezza e tutela della salute che richiedono una "gestione partecipata" da parte delle istituzioni locali.