Crollo in cantiere nel savonese. Sindaco, c'è un morto

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - Crollo stamani in centro a Tovo San Giacomo, nel savonese. Secondo quanto riferito dal sindaco, una persona sarebbe deceduta sotto le macerie. L'incidente si è verificato all'interno di un cantiere edile per il recupero di un immobile a pochi passi dalla chiesa e dal municipio cittadino. Secondo quanto appreso, una delle ruspe al lavoro per il rafforzamento della fondamenta è stata travolta dal crollo di una parte della parete dell'edificio adiacente.

"E' una vera tragedia" ha detto il sindaco di Tovo S.Giacomo Alessandro Oddi che si è recato sul luogo del crollo. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, un’ambulanza di Pietra Soccorso e una della Croce Bianca di Borgio Verezzi, i vigili del fuoco oltre ai carabinieri di Pietra Ligure e alla polizia locale di Tovo San Giacomo.