Covid: riparte lo sci, Santo Stefano è pronto

(ANSA) - SANTO STEFANO D'AVETO, 04 FEB - Santo Stefano d'Aveto è pronta ad aprire i suoi impianti di risalita per accogliere gli sciatori dopo che il Cts ha dato il via libera a questa attività dal 15 febbraio nelle regioni dove i contagi covid fanno sì che la colorazione del territorio sia giallo.

Nella località ligure alle spalle del Tigullio è tutto pronto da mesi tant'è vero che lo scorso weekend sono andate in scena le gare regionali del circuito Fisi. "Abbiamo tanta voglia di partire - spiega Pietro Squeri, coordinatore dei servizi della Ski Area - e iniziare una stagione che con tutta la neve che è arrivata sarebbe un peccato non sfruttare".

Sono 200 gli skipass che si potranno staccare per le due seggiovie e lo skilift tra Rocca d'Aveto, Prato della Cipolla e Monte Bue.

"Anche i due rifugi saranno attivi e, per garantire il distanziamento sociale, continueranno a fare l'asporto anche perché non potendo controllare chi raggiunge la ski area a piedi, le presenze andranno oltre quelle regolamentate. Ci auguriamo che aprano veramente e soprattutto che non ci costringano a chiudere 5 giorni dopo perché magari la Liguria torna arancione: sarebbe davvero una beffa. Gli impianti come il nostro garantisco i distanziamenti come o di più dei supermercati". (ANSA).