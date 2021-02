Calcio: Samp; Ferrero, se Ranieri vorrà sarà confermato

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - "Mi sembra troppo giovane per andare in pensione, lui è un uomo che secondo me potrà allenare per i prossimi dieci anni. È un signore pieno di energia, un bravo allenatore e abbiamo ancora 18 partite. Io stimo moltissimo il signor Ranieri, se lui vorrà sarà confermato".

Sono parole chiare quelle del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, intervistato dall'emittente televisiva ligure Telenord. Dunque c'è solo da aspettare ma l'obiettivo della Sampdoria è quello di trattenere sulla panchina doriana Claudio Ranieri anche nella prossima stagione. (ANSA).