Borgo di Marinella partecipa a bando rilancio per 15 mln

(ANSA) - SARZANA, 04 FEB - Il borgo di Marinella a Sarzana (La Spezia) è al centro di un progetto di rilancio. La sindaca Cristina Ponzanelli ha annunciato che Comune e Regione parteciperanno a un bando del Mit con la richiesta di 15 milioni di euro per attuare la riqualificazione del patrimonio edilizio e storico, con una rivitalizzazione socio economica che passa anche attraverso il coinvolgimento di privati, per il recupero turistico della ex Colonia Olivetti. "Una opportunità straordinaria, c'è bisogno di cambiare passo - ha detto Ponzanelli - da qui alla presentazione del bando, a marzo, avviamo un percorso di confronto e partecipazione con cittadini 3 stakeholder per disegnare lo sviluppo di questa porzione di territorio dimenticata da tempo". Nel progetto sono previsti tra l'altro il recupero di due fabbricati per la realizzazione di 28 alloggi di edilizia sociale, valorizzazione degli spazi pubblici, un Civic center per eventi e iniziative. Previsti interventi privati come il recupero dell'area agricola ad oliveto e della colonia Olivetti. Nel progetto ci sono poi la riqualificazione del litorale e della pineta come nuovo parco urbano, interventi per migliorare l'accessibilità. il progetto, ha spiegato in conferenza stampa l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola, fa parte dei 3 scelti dalla Regione Liguria per partecipare a questo bando. "Avrebbero potuto partecipare solo i capoluogo, ma il progetto di Sarzana merita questa attenzione. Se non verrà subito finanziato ci sono comunque buone possibilità perché lo sia in futuro, studieremo inoltre formule di finanziamento anticipato per procedere con i lavori". Coinvolti anche Arte e Ire Liguria. L'auspicio è che l'inserimento della Colonia Olivetti in un contesto di recupero e rigenerazione possa incrementare l'interesse sul mercato dopo 4 gare andate a vuoto. Nel borgo di Maribella abitano attualmente 30 persone. In passato il borgo, che ha mantenuto le caratteristiche rurali nonostante sia a pochi metri dal mare, è stato sede di una importante azienda di produzione del latte.

