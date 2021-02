Aumentano vittime sul lavoro, ma calano infortuni in Liguria

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Aumentano le denunce di infortunio con esito mortale in Liguria nel 2020: sono state 44 con un aumento del 91,30% rispetto al 2019 quando erano state 23. Lo riporta l'Inail che ha pubblicato il bollettino riguardante l'ultimo trimestre in cui sono presenti anche tutti i dati relativi all'intero anno. Mentre mel 2020 sono state 18991 le denunce per infortunio in Liguria con un calo dell'8,3% in confronto al 2019 quando erano state 20695. Diminuiscono nella nostra regione anche le denunce di malattia professionale, cioè la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all'Inail la malattia, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa: si è passati da 1145 casi a 731 tra gennaio - dicembre 2020 (-36,16%). (ANSA).