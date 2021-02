Vaccini: Toti, consegnati a Regioni in base a over 80

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - "Nella fase 2 della campagna vaccinale anti covid le dosi verranno distribuite alle Regioni in base alla percentuale di over 80, i soggetti più colpiti dal virus". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb al termine di un confronto tra le Regioni e il Governo.

"La proposta, nata dalle Regioni con la percentuale più alta di abitanti anziani come la Liguria e il Friuli Venezia Giulia, è stata condivisa da tutti i governatori con grande spirito di collaborazione, e approvata dal Governo. - sottolinea - Così ogni Regione avrà abbastanza vaccini per mettere al sicuro al più presto i suoi anziani e chi ne riceverà meno adesso, ne avrà di più nelle fasi successive, in modo da compensare". (ANSA).