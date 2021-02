Rapinatore armato di cutter bloccato da passante

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Rapinatore inseguito e bloccato da un passante dopo un colpo alla tabaccheria di via Don Vincenzo Minetti. In manette è finito un ragazzo di 23 anni. Il giovane ha fatto irruzione nel locale con un cutter in mano e dopo avere minacciato il proprietario ha preso la cassa. Un passante ha visto la scena e lo ha inseguito dopo avere chiamato la polizia.

Il rapinatore a quel punto ha buttato a terra la cassa, con 600 euro, e il cutter. Gli agenti a quel punto lo hanno arrestato.

(ANSA).