Navetta Amt in centro storico a Genova, gratis ed elettrica

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Sarà totalmente gratuito, avrà otto fermate e una frequenza di 30 minuti "ma se ci sarà forte richiesta aumenteremo mezzi e corse": Lo dice il sindaco di Genova Marco Bucci del nuovo mezzo elettrico, voluto da Comune di Genova e Amt, attivo da domani, giovedì 4 febbraio, nei vicoli del centro storico. "Sarà un aiuto per gli anziani e per chi fa fatica a spostarsi a piedi ma sarà uno strumento anche per i turisti" dice il sindaco, che insieme agli assessori al Centro storico e alla Mobilità Paola Bordilli e Matteo Campora e all'amministratore unico di Amt Maurizio Beltrami ha partecipato alla presentazione. La navetta, operata da un veicolo capace di portare fino a 6 passeggeri (3 se non conviventi in questa fase di pandemia), rappresenta una assoluta novità per il trasporto pubblico a Genova. Mai nessun mezzo Amt infatti era transitato nel cuore della città vecchia. Il percorso avrà come terminal Caricamento, si sposterà attraverso piazza Banchi, via San Lorenzo, piazza San Donato e palazzo San Giorgio, per tornare al punto di partenza toccando alcuni punti importanti anche sotto un punto di vista turistico. Il servizio avrà una sperimentazione di sei mesi. (ANSA).