L'Acquario di Genova riapre e lancia tariffe scontate

GENOVA, 03 FEB - L'Acquario di Genova riapre il 15 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16, come previsto dal Dpcm per il contenimento della diffusione del virus.

L'apertura è vincolata alla colorazione della regione: se passerà dal giallo all'arancione o al rosso l'Acquario chiuderà.

In occasione della riapertura, sono previste tariffe ridotte: 25 euro per gli adulti e 15 per i ragazzi (4-12 anni). Per i genovesi torna il 'Mercoledì dei genovesi' con tariffa unica a 13,5 euro. Il percorso espositivo è interamente fruibile, ad eccezione della vasca tattile e della sala VR Gear e del giardino Un battito d'ali. La vasca che ospita le foche è momentaneamente chiusa per lavori di manutenzione.

Per questo primo periodo di riapertura, sono sospesi il percorso Dietro le quinte e le diverse tipologie di visita guidata.

Per garantire la sicurezza dei visitatori, l'Acquario di Genova lo scorso giugno ha conseguito, prima struttura turistico culturale al mondo, la Biosafety Trust Certification del Rina.

