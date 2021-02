Incendio doloso ad antenna Rai, possibile matrice anarchica

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - E' doloso l'incendio del traliccio che ieri sera ha danneggiato un'antenna Rai in via di Pino sulle alture di Molassana. Il rogo, divampato in una zona isolata raggiungibile solo a piedi, è stato spento ieri sera dai vigili del fuoco. Stamani la sezione antiterrorismo della Digos ha effettuato un lungo sopralluogo: sono stati trovati alcuni residui che saranno analizzati dalla 'scientifica' ed era percepibile un forte odore di infiammabili. Accanto all'antenna Rai danneggiata è stato lambito dalle fiamme anche un ripetitore Vodafone che tuttavia non ha subito danni.

Secondo gli investigatori della Digos la matrice è molto probabilmente anarchica, ma al momento non è stata ancora diffusa nessuna rivendicazione.

Negli anni passati a Genova sono stati molti gli incendi e i tentativi di sabotaggio di ripetitori e tralicci sulle alture della città, quasi tutti successivamente rivendicati da sigle riconducibili all'area anarchica. (ANSA).