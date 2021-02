Il protocollo Rai per Sanremo, 75 pagine per blindare l'Ariston

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Planimetrie dettagliate; percorsi definiti per cast, artisti, orchestrali, fotografi; regole stringenti per prove ed esibizioni; obbligo assoluto, fatta eccezione per conduttori, cast ed eventuali ospiti in video durante la diretta, di indossare la mascherina Ffp2 e di rispettare le abituali norme di distanziamento e igiene; individuazione del numero massimo di persone presenti nei diversi settori del teatro; sanificazione di microfoni di cantanti e coristi e di tutti gli oggetti di scena, con il personale dotato di guanti e mascherina e - per i microfonisti - di schermo facciale. Sono sono alcune delle disposizioni contenute nel protocollo organizzativo e sanitario messo a punto dalla Rai per Sanremo 2021 e consegnato al Comitato tecnico scientifico, che potrebbe pronunciarsi forse già domani.

In 75 pagine c'è spazio anche per la consegna dei fiori e dei premi, compresi quelli finali, che "potrà essere effettuata tramite un carrello di scena opportunamente realizzato e igienizzato dopo ogni utilizzo".

Quanto agli artisti in gara, saranno prelevati dai camerini posti ai vari piani dell'Ariston e portati nella Green room dove attenderanno di passare nella Red room (per i ritocchi di trucco e parrucco) e, poco prima dell'inizio dell'esibizione, portati nel retropalco. A fine esibizione, un addetto della redazione consegnerà loro una nuova mascherina chirurgica e li porterà nella Blu room per l'intervista radiofonica. Poi, dritti in camerino e quindi alla scala di accesso all'uscita dal carraio, alle spalle del teatro. (ANSA).