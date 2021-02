Covid: in Liguria 27 morti e crescono ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Ancora 27 morti per il covid in Liguria e ora i decessi da inizio pandemia sono 3398. Le persone che hanno concluso la vaccinazione sono 22089. Gli ospedalizzati crescono e tornano a superare quota 700. I nuovi casi sono 233.

Sono i principali dati che emergono dal bollettino della Regione che registra la lotta al covid-19.

Per quanto riguarda i vaccini ne sono stati consegnati 79240, somministrati 65366, l'82% e le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale sono 22089.

I nuovi casi sono 233, i tamponi 6520 (3783 molecolari e 2737 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 3,57%. Il totale dei positivi è 5357, 4 in meno di ieri. I nuovi casi sono stati accertati 85 nell'Imperiese, 25 nel Savonese, 63 nello Spezzino, 9 nel Tigullio e 51 nella Asl3 di Genova.

Gli ospedalizzati sono 705, 11 più di ieri: tra questi 64 sono in terapia intensiva. I guariti sono 210, in isolamento domiciliare ci sono 3734 persone, 43 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 5435, erano 5356. (ANSA).