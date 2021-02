Cc scoprono 30 kg droga in un box

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Inseguendo due uomini che si aggiravano con fare sospetto tra le auto di un parcheggio nei pressi del carcere di Marassi, i carabinieri hanno scoperto un deposito di droga in cui erano stati nascosti quasi 30 chilogrammi tra hashish, marijuana e cocaina. I due sono stati arrestati. Si tratta di un albanese di 30 anni e di un italiano di 50. L'accusa è di spaccio.

I due sono stati notati dai militari vicino al carcere di Marassi e sono stati seguiti fino a un garage dove hanno scaricato alcune buste. I carabinieri hanno deciso di perquisire il box e hanno trovato 18 chili di hashish suddiviso in 169 panetti, 10 chili di marijuana e quasi un chilo di cocaina. A quel punto per i due sono scattate le manette. (ANSA).