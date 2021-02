Accoltellò vicino, condannato

Il giudice per l'udienza preliminare Paola Faggioni ha condannato a sei anni e 11 mesi per tentato omicidio Nicola Giarra, 51 anni, che lo scorso maggio accoltellò in piazza Rotonda a Genova il suo vicino di casa Mareglen Salillari.

Sul posto erano intervenute le volanti della polizia. Secondo una prima ricostruzione Giarra e Salillari (assistito dall'avvocato Michele Ispodamia) avrebbero avuto dissapori nel passato forse per questioni di droga. L'aggressore dopo averlo colpito si era barricato in casa ed era stato arrestato dopo oltre mezz'ora di trattative.