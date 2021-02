Vaccini: Toti, da 15 febbraio via a prenotazioni per over 80

"Da lunedì 15 febbraio in Liguria sarà possibile prenotare la vaccinazione anti covid per gli over 80. Prima di quella data sarà impossibile, quindi è inutile rivolgersi a medici di famiglia e farmacie". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Fino al 15 febbraio il presidente Toti invita coloro che hanno diritto ovvero le persone previste nella fase 2 della campagna vaccinale a non rivolgersi a medici di famiglia e farmacie visto che "al momento non abbiamo certezze sulle quantità di vaccini a disposizione". (ANSA).