Scuola: 28 classi in quarantena nello Spezzino

Sono in totale 28 le classi in quarantena al momento nelle scuole spezzine a causa del covid.

Secondo i dati forniti dall'Asl5, la maggior parte dei casi sono riscontrati nelle primarie e secondarie di primo grado, dove le classi in sorveglianza attiva sono complessivamente 20, 10 per elementari e 10 nelle scuole medie. I casi positivi però ci sono stati anche alle scuole materne, dove si contano 7 classi a casa per la quarantena.

In isolamento infine anche una classe delle scuole secondarie di secondo grado, le superiori, aperte da una settimana. (ANSA).