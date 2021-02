Sciopero operai Nodo ferroviario

"Esprimiamo grande preoccupazione per il grave infortunio sul lavoro che si è verificato nei cantieri del Nodo ferroviario genovese, che ha coinvolto un lavoratore dipendente di un'impresa in subappalto". In attesa che vengano chiarite le dinamiche dell'incidente, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil della Liguria proclamano per la giornata di oggi 4 ore di sciopero.

"Chiediamo un incontro urgente alla direzione del cantiere - spiegano in una nota Mirko Trapasso, Andrea Tafaria e Federico Pezzoli, segretari generali regionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil -. La sicurezza dei lavoratori deve essere al primo posto: chiediamo al Consorzio Cociv, alla Cossi Costruzioni e all'azienda in subappalto del lavoratore ustionato un incontro immediato".

Ieri, un operaio di 46 anni è rimasto ustionato in modo grave al volto e al collo in un tunnel della stazione Brignole dove sono in corso i lavori per il nodo ferroviario. Secondo una prima ricostruzione sarebbe esploso un quadro elettrico dal quale sarebbe partita una fiammata che ha travolto l'uomo.