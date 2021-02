Multe T-red, Tursi valuta annullamento

Il consiglio comunale di Genova ha votato all'unanimità un ordine del giorno fuori sacco, presentato da Italia Viva e Lista Crivello, che impegna il sindaco e la giunta a valutare, sussistendone i presupposti di legge, l'intervento in autotutela diretto ad eliminare le sanzioni dei semafori intelligenti T-Red. Anche il sindaco Marco Bucci ha votato a favore del documento. La questione è quella delle migliaia di sanzioni - 40 mila in quattro mesi - per contravvenzione al codice della strada rilevate da alcuni impianti semaforici di ultima generazione, in particolare a un incrocio nella zona di Sampierdarena, e non solo per i rossi bruciati ma anche per le scorrette "canalizzazioni". Nel documento si parla anche dell'adozione di misure per consentire una maggiore conoscenza da parte della cittadinanza circa il rischio di ricevere questo tipo di multe. Della questione si stanno occupando a Genova le associazioni dei consumatori che hanno annunciato la possibilità di class action. Proprio in queste ore si dovrebbe tenere una delle prime riunioni in streaming sul tema. (ANSA).